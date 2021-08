In einparkendes Auto gekracht

Ein einparkendes Auto übersehen und deswegen hineingekracht ist am Samstag ein 40-jähriger Deutscher. Er war mit seinem Rennrad entlang der Magazinstraße im Zentrum von Zell a See. Dabei bemerkte der Rennradfahrer ein gerade in eine Parklücke einbiegenes Fahrzeug. Es wurde von einer 28-jährigen, türkischen Staatsbürgerin, gelenkt. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer kam zu Sturz und verletzte sich an der linken Schulter. Der Deutsche wurde von der Rettung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Zell am See gebracht.