Paragleiter bricht sich beide Beine

Bei einer Notlandung hat sich ein 60 -jähriger Paragleiter aus Oberösterreich am Samstag in Filzmoos beide Beine gebrochen. Er dürfte während seines Fluges an Höhe verloren haben und daraufhin eine Notlandung eingeleitet haben. Leider gab es keine ebene Wiese - deswegen musste er auf einer steilen Böschung landen. Dabei prallte er so heftig auf den Boden, dass er sich offene Frakturen an beiden Beinen zuzog.