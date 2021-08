Nichts gelernt? | 1-G in der Disco

Reisewahnsinn wie immer? Energieverbrauch und Flächenfraß wie ehedem? Verkehrswahnsinn samt Luftverpestung wie gewohnt? Oder hat sich unser Leben, vor allem unsere Lebensweise geändert? Viel war ja zumindest in den ersten Pandemiemonate die Rede davon, ob wir aus diesem weltweiten Schock auch weltweit Lehren ziehen würden. Das Wahnsinnstempo zu täglichem höher-schneller-weiter zumindest ein wenig bremsen würden. Den ärgsten Auswüchsen der Globalisierung - oder darf man sagen „Chinesisierung“ der Weltwirtschaft - Einhalt gebieten? Conny Bischofberger fragte für die Sonntags-„Krone“ Österreichs renommierteste Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb, ob wir nichts gelernt haben. Die kluge Antwort der Expertin und „Krone“-Autorin: „Wer ist ,wir’? Ich glaube, sehr viele Menschen haben sehr viel gelernt . . . Trotzdem versucht das ,System’, wenn ich das so nennen darf, uns einzureden, dass wir wieder in den alten Zustand zurück müssen. Das müssen wir nicht! Das dürfen wir auch nicht!“ Ja, das gibt schon zu denken! Tatsächlich haben viele längst erkannt, dass jeder Einzelne etwas tun kann. Indem er etwa regionale Lebensmittel kauft, weniger fliegt und/oder mehr Öffis benützt. Das alles hat nichts mit der vielzitierten „Steinzeit“ zu tun - die Klimaforscherin macht uns sogar Hoffnung auf mehr Lebensqualität.