Crash auf Parkplatz mit 1,64 Promille

Ein betrunkener Kroate (31) krachte am späten Freitagabend auf einem Parkplatz in Salzburg-Gnigl mit seinem Auto in einen abgestellten Lkw und verletzte sich dabei leicht. Der Pkw wurde durch die Kollision massiv im vorderen Bereich beschädigt. Ein Alkotest beim Kroaten ergab 1,64 Promille.