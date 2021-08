Langfinger geschnappt

Eine aufmerksame Frau führte am Samstag dazu, dass zwei Ladendiebinnen in Eugendorf auf frischer Tat ertappt werden konnten. Schon am Vormittag waren der Fillialleiterin zwei Frauen (20 und 21 Jahre alt) im Geschäft aufgefallen. Als sie am Nachmittag wieder in ihr Geschäft kamen, beobachtete sie sie auf der Videoüberwachung.