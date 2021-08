Schwerer Unfall nach Sekundenschlaf

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagabend auf der Wolfgangsseestraße (B158) in St. Gilgen. Eine Flachgauerin (45) kam mit ihrem Fahrzeug durch einen Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab und krachte in einen Zaun worauf sich das Auto überschlug. Dabei erlitt die Lenkerin Verletzungen im Gesicht, das Auto ist ein Totalschaden.