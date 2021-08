Erfolgreichstes Kinder-Magazin Europas feiert 70er

Das Micky Maus-Magazin hat ganze Generationen an Kindern geprägt. Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht zumindest einmal ein Heft mit Micky Maus & Co. am Cover in Händen gehalten und durchgeblättert hat. Vor allem die erst später dazugekommenen Extras als Beilage machten das Micky Maus-Magazin für unzählige Kinder - und auch so manchen Erwachsenen - zur Pflichtlektüre.