Tagesmutter mit Leib und Seele

Wo wachsen Erdäpfel? Wie duftet Lavendel? Und was fressen Schafe? Das lernen die Tageskinder von Rosina Neunteufl ganz nebenbei während des Alltags auf dem Bauernhof. Es wird gemeinsam gekocht und gegessen. Und natürlich gespielt. „Für mich ist wichtig, dass die Kinder nicht nur bespaßt werden, sondern in einer Familie integriert sind“, erzählt die 51-Jährige. Diese Philosophie kommt auch bei den Eltern ihrer Schützlinge gut an.