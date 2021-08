66-Jähriger Tennengauer stirbt bei Frontal-Crash

Zu einem Frontalunfall zwischen zwei Autos ist es am Freitagnachmittag auf der Krispler Landesstraße gekommen. Dabei wurde ein 66-jähriger Tennengauer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallsstelle verstarb. Zum Hergang: Ein 25-jähriger Tennengauer fuhr mit seinem Auto von Adnet kommend in Richtung Krispl. In einer unübersichtlichen Linkskurve überholte er ein anderes Fahrzeug und stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 66-Jährigen frontal zusammen. Der Unfallverursacher wurde beim Unfall leicht verlezt und konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Der 66-jährige Tennengauer hingegen wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallsstelle seinen Verletzungen erlag.