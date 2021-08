Beton-Obergrenze | Aus für Gratis-Tests

Der Kampf gegen den in Österreich überproportional grassierenden Flächenfraß - nur ein Minderheitsthema? Mitnichten! Wir sehen es an den Leserreaktionen zu unseren vielen Berichten rund um das Zubetonieren des Landes. Nun belegt auch eine repräsentative Umfrage im Auftrag des WWF das geschärfte Bewusstsein der Österreicher. Sie sprechen sich mit einer klaren Mehrheit für harte Maßnahmen aus. Laut dieser Market-Umfrage sind knapp 80 Prozent dafür, große Bauprojekte strenger auf ihre Umweltverträglichkeit zu prüfen, fast ebenso viele können sich sogar eine verbindliche Obergrenze für Bodenverbrauch im ganzen Land vorstellen. Auch bei den politisch so heftig diskutierten Prüfungen von Autobahn- und Schnellstraßenprojekten der Asfinag sind zwei Drittel der Ansicht, dass diese Projekte gestoppt werden können, wenn sie Klimazielen im Weg stehen. Das unterstreicht, dass die Menschen oft weiter sind als die Politiker!