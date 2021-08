Mann fällt von Gerüst

Von einem selbstgebauten Gerüst gefallen und sich dabei verletzt hat sich ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Der Unfalll ereignete sich auf eine Baustelle im Skigebiet Dachstein-West in Abtenau, das Gerüst war selbstgebaut aus Schalltafeln - Arbeiten an einer Rohrleitung sollten so gemacht werden. Doch der darauf stehende Arbeiter stürzte aus noch ungeklärter Ursache 3,5 Meter in die Tiefe.