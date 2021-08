Electric Love überrascht Fans mit Mega-Act

Vom 26. bis zum 28. August findet das Eletctric Love Festival am Salzburgring statt. Höchstens 10.000 Fans pro Tag sind aufgrund von Corona nur erlaubt, am Gelände gilt die 2G-Pflicht. Absolute Superstars der DJ-Szene werden sich in Salzburg die Ehre geben und nun hatten die Veranstalter noch ein ganz besonderes Ass im Ärmel. Aufgrund von kurzfristigen Absagen wurde für Freitag ein Ersatz gesucht. Kein geringer als Martin Garrix wird einspringen und am Ring richtig einheizen. Der Niederländer gilt als einer der besten DJs der Welt, war mehrmals die Nummer eins der Rangliste und komponierte auch den heurigen Hit der Europameisterschaft.