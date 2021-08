Mit Selbstvertrauen ins Duell mit Traiskirchen

„Das wird sicher nicht einfach, sie haben nun Selbstvertrauen getankt, werden uns alles abverlangen“, meint Traiskirchens Obmann Werner Trost, dessen Ostligist heute im Süd-Derby in Wr. Neustadt gastiert. Nach der knappen, aber unglücklichen 0:1-Niederlage gegen die Vienna sind Mittelfeldmotor Oliver Mohr & Co. aber trotzdem der Favorit. Ob Spielmacher Eldis Bajrami wieder fit ist, wird sich erst kurz vor Anpfiff entscheiden.



Während Bruck nach zwei Pleiten in Serie auf die Kehrtwende gegen den Wiener Sportclub hofft, ist Marchfeld im Duell der noch sieglosen Klubs gegen Draßburg in der Pflicht. „Wenn wir in die Top 5 wollen, müssen wir langsam anfangen zu punkten“, so Marchfeld-Coach Tommy Flögel, „ich erwarte mir von jedem vollen Einsatz.“