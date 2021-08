Tauchpumpe aus Rohbau in Sölden verschwunden

Ungewöhnliche Beute machten am vergangenen Wochenende unbekannte Täter im Tiroler Ötztal: Sie ließen von einer Großbaustelle in Sölden (Bezirk Imst) eine Tauchpumpe mitgehen. Dabei hatten sie leichtes Spiel: Bei der Baustelle handelt es sich um einen Rohbau, sie mussten also nicht einmal einbrechen.