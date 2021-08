Täter nach zweifachem Einbruch festgenommen

Zwei vorerst unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 17. August in ein Geschäft in Bad Hofgastein ein. Die Ware verpackten die Unbekannten in 18 Müllsäcke und stellten diese zum Abtransport bereit. Beim Verlassen des Tatorts wurden sie von Zeugen beobachtet und flohen, dabei nahmen die Männer vier Säcke mit.