Verirrte Frau kehrt nach Suchaktion selbst zurück

Nachdem die Frauen sich am vereinbarten Treffpunkt nicht wieder trafen und die 66-jährige Begleiterin nicht zum Fahrzeug kam und auch nicht telefonisch zu erreichen war, erstattete die 76-Jährige Anzeige. Nach Ersterhebung des Sachverhalts wurde eine großangelegte Suchaktion eingeleitet. Daran waren zehn Mann der Bergrettung Leogang, ein Einsatzhubschrauber, sowie drei Polizeistreifen beteiligt. Nach Eintreffen aller Einsatzkräfte am Treffpunkt in Leogang kam die gesuchte Frau selbstständig zum Ausgangspunkt zurück. Sie war unverletzt und hatte ihrerseits im Suchgebiet nach ihrer Begleiterin mehrere Stunden gesucht.