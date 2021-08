In diesen Adern fließt Kernöl

„Ich weiß das hört sich jetzt ein bisschen klischeehaft an, aber am meisten vermisse ich in Salzburg gutes Kernöl“, sagt Sabine Rath. Sie ist Vizepräsidentin des erst vor sechs Wochen gegründeten Vereins der Steirerinnen und Steirer in Salzburg. Gemeinsam mit Präsidentin Andrea Lämmerhofer und Kassiererin Ulrike Kuternig - alle drei sind waschechte Steirerinnen - lud man am Donnerstagabend ins Rieger Weinloft in Salzburg.