Wirbel um Tierschutzprotest bei Welser ÖVP-Fest

Illegaler Protestort

Der VGT protestiert regelmäßig gegen Vollspaltenböden in der Tierhaltung und konfrontiert gerne ÖVP-Politiker mit der Problematik, da die Volkspartei seiner Ansicht nach ein Verbot blockiere. Am Mittwoch war neuerlich eine Kundgebung angemeldet, laut Polizei wanderten die Aktionisten aber 150 Meter weg vom vorgesehenen Areal in Richtung Schlosspark Lichtenegg, wo gerade ein von der ÖVP organisiertes Familienfest stattfand.