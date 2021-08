Ein Scherbenhaufen | Höchste Eisenbahn

Ein Scherbenhaufen. „Hinterher sind immer alle gscheiter“ - wie der gelernte Österreicher weiß. Aber was die Entwicklung in Afghanistan betrifft - da waren auch VORHER schon viele gescheiter. So meldete sich nun der langjährige CIA-Anti-Terror-Chef für die Region Afghanistan zu Wort, nachdem US-Präsident Joe Biden von Geheimdienstversagen im Zusammenhang mit dem Wiederaufstieg der Taliban gesprochen hatte. Er habe sowohl Joe Biden als auch 2018 dessen Vorgänger Donald Trump gewarnt, „dass die afghanischen Streitkräfte unter den von uns beobachteten Umständen innerhalb von Tagen kapitulieren könnten“. Und so wurde Afghanistan zum innenpolitischen Spielball im Präsidentschafts-Wahlkampf. Nun steht die sogenannte „Weltgemeinschaft“ vor einem Scherbenhaufen. Die Taliban ziehen mordend durch das Land, unzählige Menschen wollen oder müssen vor den Steinzeit-Islamisten flüchten. Und wieder weiß die (westliche) Welt nicht, was sie tun soll.