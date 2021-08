Landeskulturfonds hilft in der „neuen Zukunft“

Er feiert heuer den 70. Geburtstag, will aber alles andere als alt aussehen: der Landeskulturfonds. Die zinsgünstige Kreditquelle für Bauern möchte sich mit dem neuen Kreditprogramm den Herausforderungen der Zukunft stellen und auch Investitionen in diese fördern. Am Vorzeigebetrieb „Michelerhof“ wurde Klartext geredet.