Nach Unfallfahrt den Alkotest verweigert

Polizisten forschten einen 68-jährigen Einheimischen aus und trafen diesen zuhause an. Der Mann war augenscheinlich alkoholisiert und zum Unfall geständig. Der Pinzgauer verweigerte den Alkotest. Die Polizisten nahmen den Führerschein vorläufig ab und zeigen den 68-Jährigen bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See an.