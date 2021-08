Brand in Tiefgarage in Liefering rasch geklärt

Einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursachte ein Brand in einer Tiefgarage in Liefering in der Nacht des 12. August. Die Kripo Salzburg hat die Täter nun ausgeforscht. Es handelt sich um drei Jugendliche. Zwei sind voll geständig, einer verweigerte die Aussage und sitzt in der Justizanstalt Salzburg.