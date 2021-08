Treffsicher! Kriwak trifft auch für den Sport-Club

Guter Start für den Wiener Sport-Club in die neue Saison! Nach drei Runden haben die Dornbacher bereits sieben Punkte am Konto und liegen damit im Spitzenfeld der 3. Liga. Vor allem Neuzugang Rene Kriwak zeigt seine Treffsicherheit - vier Treffer in drei Spielen. Trainer Robert Weinstabl war im Studio zu Gast.