Tipps für ein gelungenes Augenbrauenstyling

Die Augenbrauen sind ein Rahmen, der das Augen-Make-up gezielt hervorhebt. Das Gesicht erhält mit gut geschminkten Augenbrauen Kontur und Ausdruckskraft. Trends beeinflussen das Styling der Brauen. Make-up-Fans erinnern sich sicher an die voluminösen und auffälligen Brauen, den das Topmodel Cara Delevingne in den vergangenen Jahren prägte. 2021 stehen hingegen weichere Formen und dezentere Looks im Fokus.