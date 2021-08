Manuel Neuer verletzt - Bangen beim FC Bayern!

„Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk“ - was erst einmal nicht unbedingt nach einer Karriere-beendenden Verletzung klingt, lässt beim FC Bayern München dennoch ein wenig Sorge aufkommen! Denn derjenige, der aktuell an dieser Blessur laboriert, ist niemand Geringerer als Tormann Manuel Neuer - und damit einer der allerwichtigsten Spieler des deutschen Rekordmeisters …