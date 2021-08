„Papamonat als Regierungschef nicht möglich“

„Ich habe mir das gut überlegt, aber ich fürchte, dass das als Regierungschef leider nicht möglich ist. Gerade in einer so bewegten Zeit“, erklärte er der „Krone Bunt“ auf Nachfrage. „Aber ich werde versuchen, in der Anfangsphase so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie zu verbringen und meine Freundin bestmöglich zu unterstützen.“ Lebensgefährtin Susanne Thier wird hingegen ein Jahr in Karenz gehen.