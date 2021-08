Wenn Mitarbeiter ihre Chefs „feuern“

Der Freizeitpark Area 47 in Haiming ist wegen des Angebotes an Extremsportarten zur internationalen Marke geworden. Besonders beliebt ist das so genannte Blobbing. Unerschrockene sitzen auf einem in der Water-Area liegenden Riesenluftkissen, lassen sich durch das Hüpfen eines anderen auf das hintere Ende des Kissens gen Himmel schleudern und sollten dabei auch noch „eine gute Figur“ machen. Gute Figur beim Blobben sollten am 3. September Chefs oder Abteilungsleiter machen, denn die Firmenchallenge „Blob the Boss“ lädt erstmalig Unternehmen zum Wettstreit mit Augenzwinkern. „Nach langen Phasen von Home-Office und wenig Gelegenheit für soziale Kontakte möchten wir mit dem Event eine Möglichkeit zum Teambuilding in lockerer Atmosphäre schaffen“, erläutert Area-GF Christian Schnöller.