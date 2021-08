Este Taaramäe verliert nach Sturz Vuelta-Führung

In einer guten Position befindet sich dagegen Roglic, der mit seinem Team Jumbo-Visma den 3. Vuelta-Sieg in Serie im Visier hat. Auf der 6. Etappe am Donnerstag müssen die Favoriten auf den Gesamtsieg allerdings erneut wachsam sein. Nach 158,3 Kilometern von Requena auf die Alto de la Montana de Cullera steht eine kurze, aber steile Bergankunft auf dem Programm. Die Spanien-Rundfahrt endet am 5. September mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela.