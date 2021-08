„Nicht noch mehr Beton und Asphalt in OÖ“

Taktgeber für den Klimaschutz

In seiner Rede in Steyr ergänzte Kaineder das so: „Wer bestimmt in den nächsten sechs Jahren die Richtung im Land? Das ist die entscheidende Frage! Ist es weiter die letzte Ibiza-Koalition Österreichs mit ihrem alten Denken. Oder bekommen die Grünen den Auftrag, das Land als Taktgeber für den Klimaschutz in die Zukunft zu führen.“ Die schwarzblaue Koalition beenden, nämlich wieder mitregieren so wie mit Schwarz-Grün von 2003 bis 2015, lautet das grüne Wahlziel für den Urnengang am 27. September. Auch Ministerin Leonore Gewessler war in Steyr dabei: „Wir können unser Klima retten, aber wir müssen jetzt damit anfangen“, sagte sie: „Die Zeit des Wartens ist vorbei!“