Mit Auto gegen Betonmauer: Zwei Kinder verletzt

In Adnet im Tennengau ist am Dienstagnachmittag ein Landwirt auf seinem Hofgelände mit einem Pkw gegen eine Betonmauer geprallt. Seine beiden mitfahrenden Söhne, zwei und sechs Jahre alt, wurden dabei verletzt. Laut Polizei saßen sie am Beifahrersitz des nicht zum Verkehr zugelassenen Autos und waren wie ihr Vater nicht angegurtet. Der 46-Jährige blieb bei dem Crash unverletzt.