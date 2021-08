Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Viele Hunde warten auch im kroatischen Tierheim „Udruga Fido“ auf eine Chance bei einer Familie. Tiertraininerin Sarah Fink hat vor Ort gearbeitet - wir haben berichtet - und ein Schützling hat es ihr besonders angetan, weil er sich jedes Mal so sehr gefreut hat, wenn jemand an seinem Zwinger vorbeigegangen ist. Der fünfjährige „Bär“ ist ein stattliches Prachtexemplar und bringt gute 45 Kilo auf die Waage. Mit anderen Rüden verträgt er sich nur nach Sympathie, Katzen in der Nähe können problematisch sein. Aufgrund seiner Größe ist er trotz seines friedlichen Charakters nur schwer zu vermitteln. Gibt es jemanden, der mit „Bär“ an der Seite durchs Leben gehen will? Kontakt kann über Sarah Fink hergestellt werden.