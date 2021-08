Die grüne „Krot“ | Zweiklassengesellschaft

Hauptsache es geht was weiter - vor allem in der Klimapolitik. Mit diesem und ähnlich formulierten Sätzen verteidigte Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler auch im ORF-Sommergespräch das was Beobachter - je nach Sympathie für die Grünen - zu deren Koalitionsverhalten sagen: Stillhalten, erleiden, erdulden, aushalten, kuschen, die „Krot fressen“, umfallen, die Werte verraten und vieles mehr. Ist es das wert? Und geht denn wenigstens in der Klimapolitik, eingedenk des „Besten aus beiden Welten“ wohl das Beste, das die Grünen zu bieten hätten - geht da was weiter? „Krone“-Redakteur Klaus Knittelfelder fragte sich durch. Bei Klimaschützern, bei Vertretern von NGOs, fällt das Zwischenfazit zumindest einmal nicht negativ aus, man sehe erste positive Signale für mehr Klimaschutz, beispielsweise gesetzlich verankerte Fördertöpfe für erneuerbare Energien. Hanna Simons vom WWF sieht freilich auch viele noch offene große Baustellen, dafür müsse vor allem der Kanzler „die Bremser in den eigenen Reihen einfangen“. Manche sehen freilich den türkisen Steuermann selbst als den größten Bremser. Gebremst wird freilich nicht nur beim Klimaschutz…