Geschwurbel-Kanone | Pool-Partys in Kabul

Poolpartys in Kabul. Afghanistan wieder in den Händen der Steinzeit-Taliban - nach einem 20-jährigen Intermezzo, in dem der Westen vieles in diesem Land gemacht hat - aber unter dem Strich offenbar alles falsch. Kriegsreporterin Antonia Rados erklärt heute den „Krone“-Lesern, was da schief lief. Der Westen habe in Afghanistan schlicht auf die Falschen gesetzt, wie den mittlerweile geflüchteten Präsidenten Ashraf Ghani. Er, so schreibt Rados, sei ein Politiker, der jahrzehntelang in den USA lebte und sein eigenes Volk nicht kannte, laut Insidern auch auf keine Einheimischen hörte. Und ähnlich abgehoben wie der Präsident war ein Großteil der Kabuler Elite. Rados: „Sie feierten Poolpartys mit NGOs. Sie tranken französischen Wein. Während diese Leute in schicken italienischen Restaurants zu Abend aßen, hungerten draußen Frauen und Kinder.“ Was die Kennerin der Region auch erwähnt: Nach 20 Jahren internationalem Einsatz können nur 3 von 10 Afghanen schreiben und lesen. Ein Totalversagen!