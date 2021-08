Filmstarts: Jetzt Tickets & tolle Preise gewinnen

Auf die Pfoten. Fertig. Los: Der erste Filmtipp der Woche ist das erste Abenteuer in Spielfilmlänge der weltweit beliebten „Paw Patrol“ (ab 19.8. im Kino). Als ihr größter Rivale, Bürgermeister Besserwisser, das Amt des Stadtchefs in der nahegelegenen Abenteuerstadt übernimmt und anfängt, ordentlich Chaos zu stiften, schalten der junge Ryder und seine vierpfotigen Fellfreunde einen Gang höher. Denn: auch auf der großen Leinwand ist in „Paw Patrol - Der Kinofilm“ kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein!