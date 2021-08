Besuch im Öko-Freibad wird jetzt immer teurer

Teilweise mehr als doppelt so viel wie noch vor einem Jahr müssen die Gäste des Kuenringerbades jetzt für den Badespaß in der Wachau bezahlen. Satte sechs Euro kostet ein Tagesticket. Teuer zu stehen kommt Besuchern nun auch das Parken, das plötzlich nicht mehr in dem erhöhten Preis inkludiert ist. Vier Euro müssen für ein Zwei-Stunden-Ticket am angrenzenden Stellplatz bezahlt werden.