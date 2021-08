Mit der „Krone“ zu Österreich gegen Schottland!

Doch jetzt gilt der volle Fokus der Mannschaft von Teamchef Franco Foda dem Erreichen der WM 2022 in Katar. Der Start in die Qualifikations-Gruppe F war mit einem Sieg (3:1 gegen Färöer), einem Unentschieden (2:2 gegen Schottland) und einer Niederlage (0:4 gegen Dänemark) durchwachsen. Deshalb sind für David Alaba, Sasa Kalajdzic, Marko Arnautovic & Co. ab sofort Ausrutscher tunlichst zu vermeiden.