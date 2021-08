Glückshormon-Booster: Gesundes Doping für Psyche

„Wer sich mit Ernährung beschäftigt, lernt sich selbst kennen“

Wer sich selbst, seine Psyche und die Wechselwirkungen zwischen Ernährung und Psyche näher kennenlernen möchte, rät Alicja Wende, an einem der zahlreichen Informationsabende zum Thema „Ernährungstraining“ an einem der 7 Standorte der Vitalakademie in Linz, Wien, Graz, Klagenfurt, Salzburg, Innsbruck oder Feldkirch teilzunehmen: „Essen schafft Lebensfreude, gesunde Ernährung macht glücklich, probieren Sie es aus.“