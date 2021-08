Energie-Manager aus Zell am Moos im Hintergrund

Extrembelastung wird vermieden

Das System des Unternehmens aus Zell am Moos analysiert und optimiert den Energieverbrauch in einem Gebäude in Echtzeit und sorgt so für die nötige Balance. So ermöglicht es Aski etwa, die Klimaanlage in einem Gebäude kaum merklich zurückzudrehen, sobald mehrere E-Autos an Ladestationen hängen. Extrembelastungen können so vermieden werden.