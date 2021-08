5-jähriger Bub bei Familienradtour verletzt

Eine Radtour endete für einen 5-jährigen Buben aus der Steiermark am Sonntag im Krankenhaus. Die Familie war auf dem Drauradreg in der Gemeinde Neuhaus in Fahrtrichtung Lavamünd unterwegs. Das Kind bremste unerwartet ab. Seine Mutter fuhr ihm mit ihrem Fahrrad samt Fahrradanhänger hinten auf.