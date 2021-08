Mit Flirt-Trick teure Armbanduhr erbeutet

Auf dreiste Art und Weise konnte eine Diebin eine hochpreisige Armbanduhr erbeuten. Die Frau sprach am Sonntagnachmittag vor einem Gasthaus in Salzburg-Liefering einen Mann (68) an. Dabei flirtete sie mit dem Deutschen und spielte vor, ihn verführen zu wollen. Dabei griff sie ihm auf das Handgelenk und konnte dem Mann unbemerkt seine Armbanduhr abnehmen.