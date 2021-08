Der Bullen-Gegner liegt am Boden

In fünf Pflichtspielen keinen einzigen Sieg geholt. Unter zwölf Mannschaften nur auf Tabellenplatz zehn. Dazu im Corona-Chaos versunken, da gleich sechs Spieler, davon fünf Stammkräfte, an Covid-19 erkrankten und gleich mehrere Partien verpassen. Darunter auch das Play-off-Hinspiel am Dienstag in Salzburg, in dem es um ein heiß begehrtes Ticket für die Champions League geht, die Königsklasse des Vereinsfußballs.