Drei Polizisten retteten Mann aus der Salzach

Passanten hatten am Samstagabend gegen 20 Uhr beobachtet, wie ein junger Mann von der Lehener Brücke in die Salzach sprang. Nach der Alarmierung war Inspektor Patrick P. mit seinen Kollegen Thomas L. und Markus B. als Erster vor Ort: „Der Mann lag am Rücken in der Mitte der Salzach und war nur 150 Meter vom Kraftwerk Lehen entfernt“, schilderte der Beamte der „Krone“.