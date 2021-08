War Hammer-Attacke an Raststätte ein Mordversuch?

„Stopp! Kollege, Stopp!“ Dies rief ein Augenzeuge, selbst auch ein Lkw-Lenker, als er die Schlägerei zwischen den drei Brummi-Fahrern beobachtete. Passiert am 4. April auf einer Raststätte der A…1 in Mondsee. Der Zeuge filmte alles mit dem Handy. Zuerst rauften zwei Lkw-Lenker miteinander. Nach kurzer Zeit kam ein dritter dazu. In der Hand hatte er einen Hammer und drosch damit auf einen am Boden liegenden Kraftfahrer ein – zuerst auf die Beine, dann gegen den Kopf.