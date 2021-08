Sie holt Vorarlbergs Frauen vor den Vorhang

Sensibilisieren und Diversität fördern

Da Angelikas Erfahrung kein Einzelfall ist und in leitenden Funktionen immer noch Männer dominieren, möchte sie mit „#Xipertinnen“ auch Frauen vernetzen, damit sich diese gegenseitig unterstützen können. „Es gibt in Vorarlberg einen großen Pool an kompetenten Frauen, an die gedacht werden sollte, wenn es beispielsweise um Podiumsdiskussionen oder offenen Stellen für wichtige Positionen geht.“ Deshalb ist sie auch für eine Frauenquote, eine solche würde für die Thematik sensibilisieren und die Diversität fördern. „Wir Frauen müssen aufstehen und einfordern, was uns zusteht.“