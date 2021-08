Tiroler NEOS-Chef kritisiert eigene Bundespartei

„Betroffen und fassungslos“

Oberhofer zeichnete ein düsteres Bild der momentanen Lage. Was man derzeit am Arbeitsmarkt erlebe, mache ihn „betroffen und fassungslos“: „Wir sind nicht nur mit einem massiven Fachkräftemangel, sondern quer durch alle Branchen mit einem noch größeren Hilfskräftemangel konfrontiert“. Und das bei etwa 18.000 Arbeitslosen in Tirol. Täglich bekomme er Mails und Nachrichten von Wirtschaftstreibenden, die keine Arbeitskräfte mehr finden - obwohl sie mit hoher Entlohnung und Flexibilität locken würden: „Man bekommt keine ElektrikerInnen, keine Spengler, es gibt Friseure in Tirol, die nur mehr an drei Tagen pro Woche geöffnet haben. Cafés reduzieren Sitzplätze und Öffnungszeiten, Hotels haben zwar volle Betten, aber leere Küchen und in nahezu allen Branchen gehen die Lehrlinge verloren.“