Projekt „Miëlo“: Ein Anwalt für Bienen und Natur

Gemeinsam mit seiner Familie gründete Ernst Brandl deshalb das Biodiversitätsprojekt „Miëlo“. Zuerst in Krumau am Kamp, später in Traismauer im Tullnerfeld. Die Mission: landwirtschaftliche Flächen von Pestiziden zu befreien, finanziert durch nachhaltig hergestellten Honig. „Wir ersetzen Bauern in unmittelbarer Umgebung den Minderertrag, der durch Verzicht auf Gifte entsteht. Das hilft nicht nur Honigbienen, sondern allen Lebewesen.“