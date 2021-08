Regenbogenparade in Unken gegen Benachteiligung

Sie spazierten am Samstag mit einer 12 Meter langen Regenbogenfahne durch den Ort. Die Parade war eine Reaktion darauf, dass die im Juni am Kirchturm gehisste Fahne entfernt wurde - Initiator Florian Niederseer wollte damit ein Zeichen setzen. „Wenn eine Fahne weg ist, dann tauchen halt gleich mehrere hundert auf“, so der Organisator.