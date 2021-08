Kein „normaler Herbst“ | Ehrlicher Weißmann

Theatralischer Einmarsch, wirkungsvolles Ablegen der Masken, dann hinter Plexi dramatische Appelle an die Österreicher. So erlebten wir viele Monate fast wöchentlich das „virologische Quartett“ Kurz, Kogler, Anschober und Nehammer. Und jetzt? Gilt offenbar nach wie vor der vom Kanzler ausgerufene und beschworene „normale Sommer“. Der unterscheidet sich von der im Vorjahr für den ersten Pandemie-Sommer verkündeten „neuen Normalität“ etwa durch weit höhere Neuinfektionszahlen. Allerdings sind heute fast fünf Millionen Österreicher doppelt geimpft - vor einem Jahr keiner. Und viel weniger Infizierte landen im Krankenhaus oder in der Leichenkammer. Doch zu viele zögern noch mit der Impfung oder verweigern sie gar. Und gefährden so vor allem jene, die nicht geimpft werden dürfen - wie unter anderem die Kinder unter 12. Noch gilt zwar unsere Schlagzeile aus dieser Woche: „Keine Panik trotz steigender Zahlen“. Noch gibt es neben alarmierenden auch beruhigende Meldungen aus dem Ausland, wie jene von der positiven Entwicklung in Großbritannien. Aber mit einem „normalen Herbst“ rechnet nach dem so eingeschränkt „normalen Sommer“ kaum einer. Wann werden wir vom „virologischen Quartett“ hören, was uns blüht? Ob Verschärfungen, wie sie gestern der Wiener Gesundheits-Stadtrat einforderte, umgesetzt werden. Oder müssen wir die Pandemie ohne Politik bewältigen? Denn wie hatte es der Kanzler kürzlich formuliert? „Corona hat sich zum individuellen medizinischen Problem gewandelt.“