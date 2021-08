Spezielle Ausbildung soll bei Waldbränden helfen

Flammen fressen sich durch Wälder in Italien, Griechenland, Spanien, der Türkei, Sibirien, Kalifornien. Weil die Einsatzkräfte überfordert sind, kommt Hilfe aus anderen Ländern. Auch Österreicher sind dabei. „Das läuft über Module, in die Kärnten nicht eingemeldet ist. In Slowenien und im Friaul haben wir schon öfter geholfen. Dazu gibt es eine Vereinbarung zwischen den Regionen“, erklärt Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin. Denn für grenzüberschreitende Einsätze muss rechtlich einiges geklärt sein. „In Kärnten sind die Freiwilligen Feuerwehren eine Einrichtung der Gemeinden, in anderen Bundesländern aber Körperschaften öffentlichen Rechtes. Bei uns gehören auch die Geräte der Gemeinde“, so Robin. Selbst wenn man mit diesem Gerät ins Ausland fahren dürfte, würde es zuhause im Notfall fehlen.