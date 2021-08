Sprach-Störfeuer vor Bauernherbst

Die Salzburger Freiheitlichen sorgen sich um den bevorstehenden Bauernherbst. Dank ihres heldenhaften Eingreifens sind nun doch mehr als 100 Gäste erlaubt. Geht ja in Sport und Kultur auch. Im Vorfeld gibt‘s aber Kritik am Land. Dieses bietet unter anderem Meldungen in einfacher Sprache an. Die FPÖ fordert aber „bürgernahe Sprache“ statt „Idiotendeutsch“. Sie ortet ein Entgegenkommen der Volkspartei an die Grünen, die sich so austoben können.